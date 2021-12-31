اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:51 ص
أكرم القصاص
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بايدن يبحث مع رئيس تشيلي المنتخب تعزيز جهود التعافي من كورونا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:00 ص
بايدن يبحث مع رئيس تشيلي المنتخب تعزيز جهود التعافي من كورونا الرئيس الأمريكى جو بايدن
أش أ

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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس التشيلي المنتخب جابرييل بوريك، تعزيز جهود التعافي من جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) والتصدي لتهديدات التغير المناخي.

وقال البيت الأبيض - في بيان اليوم الجمعة إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي أجراها بايدن لتهنئة الرئيس التشيلي المنتخب بفوزه في الانتخابات حيث أشاد بنزاهتها واعتبرها مثالا قويا للمنطقة والعالم.

وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا كذلك خلال الاتصال التزامهما المشترك بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان والنمو الشامل.


جو بايدن

تشيلى

جابرييل بوريك

كورونا

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