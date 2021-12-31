وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته صحيفة (إنديا توداي) اليوم الجمعة - بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 481 ألفا و80 شخصا بعد وفاة 220 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 7 آلاف و585 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و266 ألفا و363 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 91 ألفا و361 حالة.