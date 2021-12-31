اليوم السابع
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النشرة المرورية.. سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة وسقوط أمطار بإسكندرية الزراعى

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:00 ص
النشرة المرورية.. سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة وسقوط أمطار بإسكندرية الزراعى كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سادت حالة من السيولة المرورية بطرق ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، وسط توقعات بسقوط أمطار، حيث انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وفي القاهرة تميزت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالانتظام، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة في حركة السير.

وتميزت حركة المرور بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، بالسيولة والانتظام، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السير بطريق إسكندرية الزراعي رغم سقوط أمطار على بعض المناطق، كما انتظمت حركة المرور بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وإلى المعادي وحلوان.

 


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