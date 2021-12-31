وشددت المسؤولة الأممية - وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة - على ضرورة الحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في ليبيا على أسس متينة، مجددة التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة للناخبين الليبيين.