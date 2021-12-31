المرور يحذر من السرعات الجنونية على الطرق منعا لوقوع الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت اﻹدارة العامة للمرور، من الرعونة والسرعات العالية أثناء قيادة السيارات بعد سقوط اﻷمطار، على المحاور والطرق الداخلية فى القاهرة والجيزة والرابطة بين المحافظات منعا لانزلاق السيارات وانقلابها على الطرق ووقوع حوادث على المحاور وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

وتراقب غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر مع الوقت وتكون رعدية أحيانا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، رأس السنة الجديدة، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.