اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة.. بث مباشر

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:17 م
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة.. بث مباشر كنيسة - ارشيفية
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( عمرو مصطفى )

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من تنظيم جمعية الشباب الكاثوليكى المصرى، اليوم الجمعة، لساعة سجود أمام القربان المقدس، وذلك ليلة رأس السنة، بكنيسة العائلة المقدسة، بشارع المطراوى - المطرية.

وبدأ الاستقبال الساعة الخامسة والنصف مساء، وترأس صلاة ساعة السجود والقداس الألهى، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.

ونظمت الكنيسة الكاثوليكية فقرة خلال القداس عن لقاح كورونا الجديد، جاء فيه أن هناك أخبار يومية منذ أكثر من عامين بشأن إصابات ووفيات كورونا وأن العالم يصارع الوقت ليجد عقاقير ولقاحات مضادة له. 

وأوضح الشباب الكاثوليكي خلال صلوات رأس السنة أن كورونا ليس المرض الوحيد الذى يحتاج إلى لقاح ولكن ما يحتاج إلى لقاح هو المحبة فالحب لم يعد صحيحا معاف بل مريض فالمحبة هى اللقاح الجديد.

جدير بالذكر أن الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطلع الأسبوع الجارى وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد الذى يحتفل به الأقباط الكاثوليك اليوم 25 ديسمبر.

وحضر اللقاء عدد من الأساقفة والمطارنة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية وعدد من رعاة الكنيسة الكاثوليكية فى القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، حيث تحدث اللقاء عن الإخوة والمواطنة بين جميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط سواء أرثوذكس أو كاثوليك أو إنجيليين.


الكنيسه الكاثوليكيه

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