اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكنيسة الكاثوليكية تخصص فقرة بصلوات رأس السنة عن لقاح كورونا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:54 م
الكنيسة الكاثوليكية تخصص فقرة بصلوات رأس السنة عن لقاح كورونا الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( عمرو مصطفى )

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت جمعية الشباب الكاثوليكى المصرى، ساعة سجود أمام القربان المقدس، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، حيث ترأس القداس الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية. 
 
ونظمت الكنيسة الكاثوليكية فقرة خلال القداس عن لقاح كورونا الجديد، جاء فيه أن هناك أخبارا يومية منذ أكثر من عامين بشأن إصابات ووفيات كورونا وأن العالم يصارع الوقت ليجد عقاقير ولقاحات مضادة له. 
 
وأوضح الشباب الكاثوليكي خلال صلوات رأس السنة أن كورونا ليس المرض الوحيد الذى يحتاج إلى لقاح ولكن ما يحتاج إلى لقاح هو المحبة فالحب لم يعد صحيحا معاف بل مريض فالمحبة هى اللقاح الجديد.
 
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (1)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (1)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (2)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (2)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (3)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (3)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (4)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (4)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (5)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (5)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (6)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (6)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (7)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (7)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (8)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (8)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (9)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (9)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (10)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (10)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (11)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (11)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (12)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (12)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (13)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (13)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (14)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (14)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (15)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (15)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (16)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (16)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (17)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (17)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (18)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (18)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (19)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (19)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (20)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (20)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (21)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (21)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (22)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (22)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (23)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (23)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (24)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (24)

الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (25)
الكنيسة الكاثوليكية تصلى ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة (25)

 


الكنيسة الكاثوليكية

جمعيه الشباب الكاثوليكي

القربان المقدس

صلوات راس السنه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة