الكشف على 305 سيدات في قافلة طبية للصحة الإنجابية بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تنفيذ قافلة للصحة الإنجابية بمدينة الغردقة، على مدار يومين بمنطقة زرزارة وخلف الأتوبيس وتم توقيع الكشف الطبى على 305 سيدات خلال القافلة.

وأكد بيان من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان نحو توصيل خدمات تنظيم الأسرة للمناطق المحرومة من الخدمة والتوعية بأهمية نتظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، أقيمت القافلة وتحت رعاية الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة وتحت إشراف الدكتورة مروى حمدى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وشملت القافلة كشف علي النساء والأطفال، ومشورة وصحة انجابية وباطنة وتم عمل ندوات توعوية بأهمية المباعدة بين الولادات وأهمية تنظيم الأسرة وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان.