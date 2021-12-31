الكرملين: بوتين أبلغ بايدن بأن فرض عقوبات على روسيا سيكون "خطأ جسيماً"

وكالات

عبر الكرملين عن ارتياحه لنتائج المكالمة الهاتفية التي أجريت، مساء الخميس، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن.



وأوضح الكرملين في بيانه، أن الرئيس الروسي بوتين أبلغ نظيره الأميركي بايدن، أن فرض عقوبات رئيسية على موسكو سيكون "خطأ جسيماً"، مشيراً إلى أن بايدن عبر عن قلق بلاده من الحشود الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال مساعد الرئاسة الروسية يورى يوشاكوف أن المكالمة تناولت الضمانات التى تسعى روسيا إلى الحصول عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بملف دول الكتلة الشرقية بأوروبا من تحالف الناتو.

وكان البيت الأبيض قد قال فى بيانا نشره الجمعة حول المكالمة التى جمعت الخميس بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين التى جاءت بناءا على طلب الأخير أن بايدن حذر بوتين من أى تدخل عسكرى أوكرانيا.

وقال بايدن أن أمريكا وتحالف الناتو لن يقفا مكتوفا الأيدى أمام أى غزو عسكرى روسى محتمل ضد أوكراينا.

ورغم اللهجة التحذيرية، أبدى الرئيس الأمريكى اتفاقه مع الحلول الدبلوماسية للأزمة ومنها اللقاء المنتظر بين مسؤولين أمريكيين وروسيين فى جنيف فى ١٠ يناير القادم.

وقال بايدن أن أى نجاح فى المفاوضات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مرهون بتوقف روسيا عن التصعيد العسكرى.

وطالبت روسيا أمريكا وتحالف الناتو عن عدم ضم أى بلد كان عضو سابق فى الاتحاد السوفيتى كأوكرانيا وعن عدم تزويد أمريكا بلدان الكتلة الشرقية من أوروبا بالسلاح.وكانت مكالمة اليوم بين بايدن وبوتين هى الثانية من نوعها خلال شهر.



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