الصين تكشف النقاب عن أكبر سفينة حاويات فى العالم.. سعتها 24 ألف حاوية

ريهام عبد الله

كشفت الصين النقاب، عن أضخم سفينة حاويات في العالم، حيث تتجاوز سعة سفينة الحاويات العملاقة، والتى تطورها إحدى الشركات التابعة للحكومة الصينية 24 ألف حاوية.

وأكدت صحف صينية، أن هذه السفينة هى أضخم سفينة حاويات في العالم، مشيرة إلى أنه تم إنزالها، في حوض بناء السفن في شانجهاى، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



السفينة

وأوضحت الصحيفة إن إنزال السفينة يجعل الصين تحقق تقدما كبيرا في مجال صناعة هذا النوع من السفن العملاقة، ويبلغ طول السفينة الصينية العملاقة 399.99 مترا، بينما يصل ارتفاعها إلى 33.2 مترا.

وفى مايو الماضى بدأت الصين فى بناء نسخة طبق الأصل من سفينة "تايتنك" الشهيرة، وبالحجم الطبيعى، تظهر فى الريف الصينى، وتقع السفينة العملاقة فى وسط الحقول، حيث تعتزم الصين إنشاء متنزه ترفيهى مخصص لهذه السفينة، ويستمر العمل على رصيف ضخم بأحد الأنهار في سينينج جنوب غرب الصين، إذ ينهمك العمال فى الشغل حول بدن السفينة العملاقة.