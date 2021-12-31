كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة لأبناء مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد، جاء فيها: "الاخوة والاخوات أبناء مصر في الخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2022 يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق، أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقي والازدهار".

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهنانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام التنمية والتقدم والرخاء .

