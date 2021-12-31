الحكومة تنفى إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجدلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مُشددةً على أن المركز يعمل بكامل طاقته وبشكل طبيعي ومنتظم، ويستقبل حوالي 250 حالة يومياً، حيث يعد من أكبر مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عربياً، وأفريقياً.

وأشارت إلى أن المركز يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبشكل مجاني، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع.