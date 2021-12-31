اليوم السابع
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الجيزة تغلق مصنع تعبئة زيوت محركات سيارات يستخدم مستلزمات مجهولة المصدر

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:44 م
الجيزة تغلق مصنع تعبئة زيوت محركات سيارات يستخدم مستلزمات مجهولة المصدر غلق مصنع لتعبئة زيوت محركات السيارات
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين من ضبط مصنع لتعبئة زيوت محركات السيارات يستخدم زيوت ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر ويستغل أسماء علامات تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون تفويض من هذه الشركات، بالإضافة إلي قيامه بإعادة تكرير الزيوت المستخدمة بالفعل وخلطها بمواد وتعبئتها وبيعها مجدداً وذلك بنطاق منطقة عرب غمازة الكبرى بمركز ومدينة الصف . 
 
جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمديرية ومباحث التموين بشن حملات موسعه لضبط المخالفين، وبتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمصانع والعلامات التجارية لحماية المستهلكين من أعمال التدليس والغش التجارى.
 
وقامت محافظة الجيزة بغلق وتشميع المنشأة المخالفة وخزانات التعبئة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتحفظ علي معدات الإنتاج.   
 
 كما تحفظت أجهزة محافظة الجيزة علي 19500 لتر زيت سيارات مجهولة المصدر بالإضافة إلى 9 آلاف جركن فارغ لتعبئة الزيوت و4 آلاف و500 كرتونة فارغة و5 آلاف استيكر لاصق لعلامات تجارية وخاتم المصنع وتواريخ الإنتاج، فضلا عن ماكينتي تغليف وتكييس بالإضافة إلي خزانات لزيوت مستخدمة بالفعل ويعاد تكريرها لتعبئتها وبيعها . 
 
وتواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية حملاتها خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق وتوجيه رساله قوية للتجار ومقدمى الخدمات للالتزام بالضوابط والإشتراطات القانونيه الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية فضلاً عن الامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المستهلك مع تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.
 
شارك في الحملة مركز ومدينة الصف ومباحث التموين ومديرية التموين ممثلة في إدارة تموين الصف ورئيس الرقابة والمفتشين بالإدارة.
 
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غلق مصنع لتعبئة زيوت محركات السيارات

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مستلزمات مجهولة المصدر

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مستلزمات مجهولة المصدر

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مستلزمات مجهولة المصدر

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مستلزمات مجهولة المصدر

 

 
 
 

الجيزه

الزيوت

زيوت السيارات

تصنيع الزيوت

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