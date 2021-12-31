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التنمية المحلية توجه رؤساء الأحياء بالنزول للشوارع لمتابعة شفط مياه الأمطار

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:00 ص
التنمية المحلية توجه رؤساء الأحياء بالنزول للشوارع لمتابعة شفط مياه الأمطار أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لموجة الطقس السيئ التى توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، والتأكيد على عمل غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات المركزية فى المحافظات. 
 
كما شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، واستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء. 
 
وفيما يلى أبرز توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات والمواطنين للتعامل مع حالة الطقس السيئ: 
 
1- ضرورة ابتعاد المواطنين عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى. 
 
2- مناشدة المواطنين لمساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر. 
 
3- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية. 
 
4- استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية.
 
5- تكليف غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة. 
 
6- سرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.
 
7- استمرار المتابعة الميدانية للمحافظات من خلال غرفة عمليات الوزارة. 
 
8- متابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار.
 
9- التعامل الفوري مع أى مستجدات فى حالة سقوط أمطار.
 
10- التنسيق بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية.
 
11- سرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور.
 
12- تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

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