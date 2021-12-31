التعليم العالى تعلن حصاد صندوق الاستشارات 2021.. إعداد تصميمات 12 جامعة أهلية

كتب ــ محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والمدير التنفيذى للصندوق، حول حصاد صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية لعام 2021.

أشار التقرير إلى أنه خلال عام 2021 تم إعادة هيكلة صندوق الاستشارات؛ بهدف الاستفادة من إمكانيات الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية بشكل يتيح تقديم الاستشارات الفنية في شتى المجالات والتخصصات، بحيث يتم الاستفادة من الكوادر البشرية والمتخصصين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت التقرير إلى المشروعات التي قام بتنفيذها الصندوق خلال عام 2021، ومنها: القيام بأعمال التصميمات المتكاملة لعدد 12 جامعة أهلية بالجامعات الحكومية، مراجعة تراخيص البناء بمحافظتي (جنوب سيناء والبحر الأحمر)، بالإضافة إلى متابعة وإدارة مشروع إنشاء المبنى الخاص بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وكذا مشروع تحديد متطلبات معامل وورش جامعة مصر للمعلوماتية، فضلاً عن مشروع متابعة تنفيذ البنية المعلوماتية لجامعة المنصورة الأهلية، بالإضافة إلى مشروع تعديلات جامعة الطور.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أنور إسماعيل، أن الصندوق يعمل بمثابة جهاز وطني يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها، وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية، لافتًا إلى أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية في أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الكوادر العلمية المتخصصة والمتميزة في مراكز البحث العلمي والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كافة المجالات، من خلال الاستفادة من الكوادر العلمية المتخصصة والمتميزة في مراكز البحث العلمي والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.