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البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. فيديو

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:03 م
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. فيديو البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية
الإسكندرية أسماء على بدر - تصوير مرقص إسحاق

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ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات القداس الإلهى بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشددت مديرية أمن الإسكندرية الإجراءات الاحترازية فى محيط الكنيسة وفرض كردون أمنى فى محيط الكنيسة، ووضع بوابات إلكترونية والتأكد من هوية المصلين بإبراز البطاقة الشخصية.

 

كما فرضت الكنيسة المرقسية إجراءات احترازية مشدده ووضع علامات للجلوس حفاظا على سلامة المصلين وفق العدد المسموح به داخل الكنيسة وبالحجز المسبق.

 

ويشارك قداسة البابا تواضروس الثانى القداس القمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس، الأنبا بافلى أسقف عام الشباب وكنائس المنتزه، الأنبا هيرمينا، أسقف كنائس قطاع وسط، والأنبا إيلاريون أسقف كنائس قطاع غرب زراعة الكنيسة المرقسية، وعدد من الآباء الكهنة فى الكنيسة.

 
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (1)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (1)

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (2)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (2)

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (3)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (3)

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (4)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (4)

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (5)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية (5)
 
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (1)
 

 

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (2)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (2)

 

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (3)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (3)

 

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (4)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (4)

 

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (5)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (5)

 

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (6)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (6)

 

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (7)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (7)

 

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (8)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (8)

 

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (9)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (9)

 

البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (10)
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية (10)

 


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