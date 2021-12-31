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الأوقاف تشدد على الأئمة عدم إطالة خطبة الجمعة أكثر من 10 دقائق لسوء الطقس

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:00 ص
الأوقاف تشدد على الأئمة عدم إطالة خطبة الجمعة أكثر من 10 دقائق لسوء الطقس وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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جددت وزارة الأوقاف تنبيهاتها على أئمة وخطباء المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة اليوم والمقرر له 10 دقائق، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أنه سيتم توجيه المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ.
 
وشددت وزارة الأوقاف على أنه ستتم إحالة أى مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن المطر الشديد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة وصعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة. 
 
وقالت الوزارة: "ديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف، ويقاس على ذلك جميع الظروف والأوقات والأحوال المشابهة في هذه الجمعة أو غيرها، في هذا اليوم أو أي يوم من الأيام"، لافتة إلى أن هذه الرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد، وعليهم التواجد بأماكن عملهم.
 
وكانت وزارة الأوقاف ردت على سؤال: "ماذا يفعل من حبسه العذر عن حضور الجمعة بالمسجد؟"، حيث قالت الوزارة: "من حبسه العذر عن حضور الجمعة بالمسجد سواء أحبسه المرض أم حبسته الظروف الجوية القاسية التي يتعذر معها الذهاب إلى المسجد كالمطر الشديد ونحوه صلى الجمعة ظهرًا حيث كان، فمن وجد في هذه الأحوال مشقة وصعوبة بالغة تمنعه من الذهاب إلى المسجد صلى الجمعة ظهرًا في بيته أو حيث كان، ولا حرج عليه إن شاء الله".
 

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