افتتاح مسجد البحرى بكوم حمادة بالبحيرة بتكلفة 2.650 مليون جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.

وأشار إلى انه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 320 مسجد بتكلفة تجاوزت 435 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال أداء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه المهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد بالتزامن مع افتتاح مسجد البحرى بقرية كوم شريك بكوم حماده على مساحة 1032 م٢ و بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و 650 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان" اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها" أن للوقت أهمية عظيمة وقيمة غالية نفيسة فى حياة الإنسان وهو من اجلّ النعم التى امتن الله (عز وجل) بها علينا فيجب اغتنامه فى أعمال الخير التى تنفع النفس والمجتمع والوطن.