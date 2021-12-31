استمرار هطول الأمطار على الدقهلية.. والمحافظة ترفع الطوارئ.. لايف

الدقهلية فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محافظة الدقهلية، عن حالة الطقس، حيث استمر هطول الأمطار المتوسطة على مستوى المحافظة ، ولكن لفترات طويلة، ما أدى إلى ظهور تجمعات المياه بالمناطق المنخفضة بالشوارع، وأدى إلى ضعف حركة السير، كما استمر غياب أشعة الشمس على مستوى المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهدت المحافظة انخفاض فى دراجات الحرارة، كما حذرت إدارة مرور الدقهلية السائقين على الطرق السريعة باتخاذ الحذر من التقلبات الجوية.

يذكر أن أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تابع اليوم الجمعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التى تجمعت بالشوارع والميادين منذ أمس بمراكز ومدن المحافظة.

كما تابع "مختار" إجراءات التعامل الفورى لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية وتجمعات الأمطار واطمأن الى التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، مؤكدا على استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية وتواصلها مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

ووجه مختار لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بتواصل التعامل الفورى مع موجة الطقس الغير مستقر وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحى والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل مع كافة الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الامطار، وأشار أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول فى التعامل الفورى مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن يتم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح الامطار أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء للتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أى حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.