استمرار هطول الأمطار بمختلف أنحاء المنيا.. والمحافظة ترفع الطوارئ.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع ، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا، والذى تشهده المحافظة منذ لية أمس من هطول الأمطار الخفيفه على بعض أنحاء المحافظة وأعلنت المحافظة حالة الاستعداد بكافة الإدارات والوحدات المحلية تحسبا لأى طوارئ وسقوط أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول.

وأعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات، لإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة سوء الطقس وان يكونوا على أتم استعداد للتعامل الفوري مع أي طارئ وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بإتصال متواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال أى شكاوى وبلاغات من المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.