ففى اليابان سجلت السلطات 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و734 ألفا و184 حالة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليستقر إجمالي الوفيات عند 18 ألفا و405 حالات، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و712 ألفا و678 شخصا.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 480 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 987 ألفا و866 إصابة، كما سجلت البلاد 576 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 960 ألفا و211 حالة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 3616 حالة إصابة جديدة بكوفيد و71 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 740 ألفا و571 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و679 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 ألاف و29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و209 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و667 ألفا و649 والوفيات إلى 95 ألفا و899 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و468 ألفا و858 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و689 حالة إصابة، فيما سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2802 وفاة.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 198 ألفا و903 حالات، بإجمالي وفيات 1485، فيما تماثل 169 مريضا بكوفيد للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 196 ألفا و12.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الجمعة تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وقد سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1986 وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 390 ألفا و481 إصابة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3 آلاف و111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و223 ألفا و435 إصابة، فيما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 21 ألفا و698 وفاة، بينما تعافى على مدار أمس، 3 آلاف و241 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و168 ألفا و494 شخصا.



وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 4 آلاف و878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 630 ألفا و838 إصابة، فيما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 108 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و563 وفاة، بينما رصدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، 269 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، ليصل عدد الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 894 حالة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و708 آلاف و129 إصابة، فيما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 291 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 32 ألفا و168 وفاة، بينما تعافى على مدار أمس، 34 ألفا و102 أشخاص، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و336 ألفا و644 شخصا.



وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 102 آلاف و83 إصابة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي 94 ألفا و733 شخصا حتى الآن.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 934 ألفا و741 إصابة، فيما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و800 وفاة، بينما تعافى على مدار أمس 2251 شخصا من الفيروس التاجي.



وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 279 ألفا و61 إصابة، فيما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 827 حالة، بينما تعافى على مدار أمس، 273 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 275 ألفا و357 شخصا، كما بلغ عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" السلالة الجديدة من فيروس كورونا 103 حالات.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد 2 مليون و758 ألفا و86 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، فيما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، على مدار أمس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 31 ألفا و462 حالة.



وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و29 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.



وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ شهر ونصف، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و295 ألفا و376 شخصا، فيما أفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و927 حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى مليون و256 ألفا و337 متعافيا بعد تماثل 406 حالات للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و843 ألفا و979 إصابة، فيما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 132 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 51 ألفا و504 حالات، بينما تعافى على مدار أمس، 481 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و778 ألفا و242 شخصا.



وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 841 ألفا و733 إصابة، فيما سجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفا و635 حالة وفاة.



وفي بولندا، سجلت البلاد 13 ألفا و613 إصابة ووفاة 638 شخصا بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و108 ألفا و215 مصابا والوفيات إلى 97 ألفا و54 حالة.



وفي بلجيكا، سجلت البلاد 13 ألفا و876 إصابة ووفاة 41 شخصا بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و89 ألفا و 657 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و308 حالات.



وفي نيبال، سجلت البلاد 224 إصابة بكورونا ووفاة 4 أشخاص، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 828 ألفا و431 إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و594 حالة.



وفي إستونيا، سجلت البلاد 1074 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241 ألفا و408 حالات، والوفيات إلى 1932 حالة.



وسجلت أستراليا 32 ألفا و893 إصابة بكورونا ووفاة 15 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 395 ألفا و570 مصابا والوفيات إلى 2241 حالة.



وسجلت ليتوانيا 1831 إصابة بكورونا ووفاة 9 أشخاص، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 519 ألفا و597 مصابا والوفيات إلى 7378 حالة.



وسجلت سلوفينيا 1892 إصابة بكورونا ووفاة 6 أشخاص، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 464 ألفا و48 مصابا والوفيات إلى 5589 حالة.



وفي المجر، سجلت البلاد 3360 إصابة ووفاة 82 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و256 ألفا و415 مصابا والوفيات إلى 39 ألفا و186 حالة.



وسجلت النمسا 3624 إصابة ووفاة 32 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و278 ألفا و619 مصابا والوفيات إلى 13 ألفا و733 حالة.



وسجلت التشيك 5749 إصابة ووفاة 28 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و475 ألفا و729 مصابا والوفيات إلى 36 ألفا و129 حالة.



وسجلت المكسيك 8024 إصابة ووفاة 153 شخصا بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و969 إصابة و686 مصابا والوفيات إلى 299 ألفا و285 حالة.