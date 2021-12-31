اليوم السابع
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استكمال إعادة محاكمة 33 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" غدا السبت

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:00 م
استكمال إعادة محاكمة 33 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" غدا السبت محكمة_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع المرافعة في إعادة محاكمة 33 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة".

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

كانت المحكمة استمعت لأقوال اللواء محمد توفيق، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

 

وأضاف الشاهد أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.

 

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.


اعتصام رابعه

محاكمة المتهمين باعتصام رابعه

مجمع محاكم طره

اخبار الحوادث

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