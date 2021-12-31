اليوم السابع
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:24 م
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت قمع الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية المحتلة.


كان الشاب أمير عاطف ريان (37 عاما) أصيب بجروح حرجة.. وقالت مصادر طبية، إنه أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، قبل أن تعلن وزارة الصحة لاحقا عن استشهاده.


وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذا الشاب تعد إمعانا في سياسة القتل لأجل القتل، التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.


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