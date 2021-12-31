ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" فى الهند إلى 1270

وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية الناطقة بالانجليزية اليوم الجمعة - بأن ولاية "ماهاراشترا" الواقعة غربي البلاد لديها أعلى عدد إصابات بالمتحور الجديد من الفيروس بلغ 450 إصابة، تليها دلهي بإصابات بلغت 320 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديد منذ أن ظهرت أول إصابة به في أواخر نوفمبر الماضي قد وصل إلى 374 شخصا.