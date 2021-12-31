ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" فى الهند إلى 1270

ارتفع إجمالى عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الهند إلى 1270 إصابة، لينتشر المتحور الجديد "سريع الانتقال" في 23 ولاية هندية.
وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية الناطقة بالانجليزية اليوم الجمعة - بأن ولاية "ماهاراشترا" الواقعة غربي البلاد لديها أعلى عدد إصابات بالمتحور الجديد من الفيروس بلغ 450 إصابة، تليها دلهي بإصابات بلغت 320 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديد منذ أن ظهرت أول إصابة به في أواخر نوفمبر الماضي قد وصل إلى 374 شخصا.
وفى وقت سابق، خفضت حكومة ولاية "ماهاراشترا" الهندية الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور التجمعات التى تقام فى الأماكن المغلقة والمفتوحة إلى 50 شخصا، وذلك بعد أن شهدت الولاية الواقعة غربي البلاد ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة، أن حكومة الولاية أصدرت القواعد الجديدة مساء أمس الخميس، والتي تنص أيضا على قصر عدد الحاضرين للجنائز على 20 شخصا فقط.
وفي السابق، كان الحد الأقصى المسموح به لحضور التجمعات في الأماكن المغلقة 100 شخص، و250 شخصا للفعاليات الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو الدينية أو الأعراس التي تقام في الأماكن المفتوحة.
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