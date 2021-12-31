ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "راى" فى الفلبين إلى 405 أشخاص

وذكر المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن 1147 شخصا أصيبوا جراء اجتياح الإعصار للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، في منتصف شهر ديسمبر الجارى، مما تسبب فى هطول أمطار غزيرة ورياح عنيفة.. حسبما ذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، اليوم الجمعة.

ولا يزال أكثر من 325 ألف شخص فى مراكز الإيواء، عقب فرارهم من منازلهم، فيما يمكث 175 ألفا و451 شخصا عند أقاربهم وأصدقائهم.

وتسبب إعصار "راى" في تدمير 532 ألفا و96 منزلا، منهم 169 ألفا و243 تم تدميرهم بالكامل.