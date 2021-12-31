ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "راى" فى الفلبين إلى 405 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "راى"، الذى يعد أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام إلى 405 أشخاص، فيما لا يزال 82 شخصا فى عداد المفقودين.
وذكر المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن 1147 شخصا أصيبوا جراء اجتياح الإعصار للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، في منتصف شهر ديسمبر الجارى، مما تسبب فى هطول أمطار غزيرة ورياح عنيفة.. حسبما ذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، اليوم الجمعة.
ولا يزال أكثر من 325 ألف شخص فى مراكز الإيواء، عقب فرارهم من منازلهم، فيما يمكث 175 ألفا و451 شخصا عند أقاربهم وأصدقائهم.
وتسبب إعصار "راى" في تدمير 532 ألفا و96 منزلا، منهم 169 ألفا و243 تم تدميرهم بالكامل.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، تبرعت بـ50 مليون بيزو (أى ما يعادل 990 ألفا و658 دولارا أمريكيا) لدعم المجتمعات المتضررة من إعصار "أوديت" المعروف دوليا باسم "راى" فى الفلبين.
وقالت القائمة بالأعمال المؤقتة بالسفارة الأمريكية لدى الفلبين هيذر فاريافا، في بيان نقلته صحيفة /فلبين ستار/ المحلية، "يسر الولايات المتحدة تقديم هذه المساعدة الإضافية لدعم الاحتياجات الفورية للأفراد والعائلات في المناطق الأكثر تضررا من إعصار أوديت".
وأضافت "أنه بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيوفر التمويل الجديد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم اللوجستي والاتصالات في حالات الطوارئ للمناطق المتضررة من الإعصار".
وأوضحت أنه من المقرر إنشاء أربعة مراكز لوجستية للطوارئ في سوريجاو ديل نورت لتخزين وتوزيع إمدادات الإغاثة، لافتة إلى أن برنامج الأغذية العالمي، بمساعدة الولايات المتحدة، سيقوم بنقل المواد الغذائية من الحكومة الفلبينية إلى المناطق المتضررة والمساعدة في إعادة إنشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم جهود الاستجابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة