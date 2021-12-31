وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 188 مليونا و696 ألفا و109 لقاحات في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 8 ملايين و554 ألفا و189 متعافيا، بينما يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.