اليوم السابع
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اختيار "معاون وزير التعليم الأسبق" عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:03 م
اختيار "معاون وزير التعليم الأسبق" عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة طارق نورالدين عضوا بلجنة البحث العلمى والتفكير الابتكارى
كتب ـ محمود طه حسين

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أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافه القرار الوزارى رقم572 بتاريخ 29 ديسمبر لسنة2021 بشأن بالتشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة، وتضمن القرار اختيار طارق نورالدين عضوا بلجنة البحث العلمى والتفكير الابتكارى.
 
جدير بالذكر، أن طارق نورالدين من مواليد محافظة قنا، وشغل منصب معاون وزير التربية والتعليم فى 2015 ومسئول وحدة تكافؤ الفرص بمكتب وزير التربية والتعليم وغيرها الوظائف العديدة، كما شارك طارق نورالدين فى وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم القبل جامعى 2014/2030، كما وشارك فى تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981 القبل جامعى وتعديلاته.
 
كما شارك أيضا فى المؤتمر الدولى الأخير للطفولة المبكرة" تحديات – امال والذى عقدته جامعة عين شمس عام 2018 وكان متحدث رئيسي ومشاركا بورقة عمل علمية بعنوان " حلول غير تقليدية في توفير مكان لكل طفل في سن الخامسة بمرحلة رياض الأطفال.
 
كما حصل طارق نورالدين على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى الاستراتيجية والأمن القومى وإدارة الأزمات وصناعة القرار .
 
 

التربية والتعليم

معاون وزير التعليم الأسبق

طارق نور الدين

المجلس الأعلى للثقافة

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