إلغاء 1400 رحلة جوية فى أمريكا و3000 عالميا ليلة رأس السنة بسبب كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

تم إلغاء أكثر من 1400 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة وداخلها يوم الجمعة مع اقتراب العام من اختتام السفر بسبب تأثير كورونا ومتحور اوميكرون على شركات الطيران وطواقمها.

وفقًا لإحصائية التأخير والإلغاء المباشر لـ FlightAware، تم إلغاء 1417 رحلة فى الولايات المتحدة عشية رأس السنة الجديدة، وأبلغت شركات الطيران الأمريكية عن أكبر عدد من الرحلات الجوية الملغاة.

وبالإضافة إلى هذه الإلغاءات، تم تأخير ما يقرب من 2000 رحلة طيران إضافية فى الولايات المتحدة، وعلى الصعيد العالمى، تم تأجيل أكثر من 6500 رحلة جوية وإلغاء ما يقرب من 3000 رحلة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم إلغاء أكثر من 7000 رحلة طيران فى الولايات المتحدة، مما ترك آلاف المسافرين تقطعت بهم السبل أثناء محاولتهم العودة إلى ديارهم، وتعزو معظم شركات الطيران هذا الاندفاع من الإلغاءات إلى الارتفاع المفاجئ فى حالات COVID-19 بين القوى العاملة لديها وكذلك بسبب الطقس الشتوى الذى يمنع الطائرات من المغادرة.

فى وقت سابق من هذا الشهر، دعا قادة شركات الطيران مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى تقصير مدة الحجر الصحى للعدوى بعد فترة وجيزة، أعلن مركز السيطرة على الأمراض أنه يقصر فترة الحجر الصحى الموصى بها إلى خمسة أيام بغض النظر عن حالة التطعيم.

وأوصت بأن يستمر الناس فى ارتداء القناع لمدة خمسة أيام إضافية بعد مغادرة العزل، وأثار هذا القرار انتقادات من خبراء الصحة الذين يجادلون بأن هذا قد يؤدى إلى ترك الأشخاص العزلة بينما يظلون قادرين على نشر العدوى.