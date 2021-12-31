إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بـ موتوسيكل فى الشرقية

الشرقية_فتحية الديب

أصيب ستة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بجروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، إحداهما توك توك والأخرى موتوسيكل، وذلك في ناحية كوبري أبو طبل، بالقرب من قرية كفر شلشلمون، التابع لدائرة ونطاق مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.



البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لـ شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بناحية كوبري أبو طبل بدائرة مركز شرطة منيا القمح.



بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، إحداهما توك توك والأخرى موتوسيكل، وذلك في ناحية كوبري أبو طبل، بالقرب من قرية كفر شلشلمون، التابع لدائرة ونطاق مركز شرطة منيا القمح.



أسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص، في أعمار متفاوتة، أصيبوا بجروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة منيا القمح لمباشرة التحقيقات، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.