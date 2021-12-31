إجراء 27 ألف عملية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالدقهلية

الدقهلية- فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية ، فقد ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف "مكي" أنه تم الانتهاء من إجراء 27 ألف حالة من قوائم انتظار العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة ومستشفيات التأمين الصحي. وأشار إلى أنه تم إجراء كافة العمليات الجراحية منذ بدء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن القضاء على قوائم ‏الانتظار للمرضى وشملت عمليات القلب المفتوح للكبار والأطفال، وقسطرة القلب ‏لكل من الكبار والأطفال، وجراحات المفاصل، وجراحات الأورام، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الرمد.

وأكد وكيل الوزارة علي اهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي بمستشفيات وزارة الصحة؛ من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين والمستشفيات الخاصة.