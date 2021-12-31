أول صلاة جمعة بمسجد المهندس حسن فتحى التراثية غرب الأقصر بعد تطويره.. لايف

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قلب قرية المهندس حسن فتحى التراثية غرب الأقصر، رصد خلاله فعاليات أول صلاة جمعة بالمسجد بعد افتتاح المرحلة الأولى من ترميمات القرية ومن ضمنها المسجد بجانب الخان ومسرح الثقافة.

ومن جانبه قال أحمد يوسف الجمل أحد شباب القرية، أن جميع الأهالى احتفلوا اليوم بفتح مسجد حسن فتحى من جديد لصلاة الجمعة لأول مرة منذ سنوات مضت، نظراً لظروف التطوير وانتشار فيروس كورونا.

وكانت قد افتتحت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء الخميس 24 ديسمبر الجاري، برفقة محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، المرحلة الاولى لتطوير قرية المعماري الراحل حسن فتحي بالقرنة الجديدة في البر الغربي بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بحضور المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووفد من منظمة اليونسكو وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالأقصر.

وخلال الافتتاح قالت إيناس عبد الدايم، أن إعادة إحياء قرية حسن فتحي يعد حدثاً عالمياً ويعكس مظاهر قوة مصر الناعمة، مضيفةً أن افتتاح المرحلة الأولى بعد 70 عاما من إنشائها على يد مؤسس مدرسة عمارة الفقراء في مصر والعالم يعبر عن أحد محاور استراتيجية عمل وزارة الثقافة الحفاظ على التراث، لذا كان التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لترميم وتطوير ذلك النموذج المعماري الفريد لتعود القرية مصدرا للإشعاع الفني والإبداع.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل منطقة الخان باعتبارها منارة ثقافية وسياحية جديدة في الأقصر ومركزا لتعليم الحرف التراثية والجامع والمسرح وتتخذ مكانها على خريطة السياحة الثقافية والتي تنطلق اليوم بفعاليات المهرجان القومي للتحطيب ومراسم القرنة إضافة إلى إعداد برنامجا ثقافيا وإبداعيا على مدار العام يخدم أبناء البر الغربي ويكون متنفسا لزوار الأقصر، واعلنت تكليف المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بإعداد ملف عن قرية القرنة للتسجيل على قائمة التراث المادي باليونيسكو،مختتمة كلمتها بتقديم الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على الجهود التي بذلها لتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من المشروع، كما وجهت التحية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدعمها الدائم لجهود مصر للحفاظ على تراثها الفريد، وكذلك لجهاز التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعد وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، على ما تم بذله من جهد للانتهاء من باقي مراحل المشروع في الوقت المحدد له.



الصلاة-بمسجد-المهندس-حسن-فتحى-غرب-الأقصر-بعد-تطويره



الصلاة-بمسجد-حسن-فتحى



المسجد



المسجد-بعد-تطويره



المصلين-بالمسجد