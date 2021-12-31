"أوقاف أسوان": افتتاح 64 مسجدا حتى اليوم مع تطبيق الوقاية من كورونا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

قال الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن عدد المساجد التى تم افتتاحها حتى اليوم وصل إلى 64 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بعد افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى في تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية ، وهو الذى يتواكب مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية بالمساجد .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أناب السكرتير العام اللواء حازم عزت، اليوم، الجمعة، لافتتاح مسجد الفردوس بقرية أبو الريش قبلى بعد إنهاء أعمال الصيانة والترميم بالجهود الذاتية على مساحة 160 م2 وبتكلفة 70 ألف جنيه وذلك بحضور الدكتور يوسف مصطفى مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " إغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها ".

كما تم فى نفس الوقت إفتتاح إنشاء مسجدى الأشراف بنجع العرب بحاجر إدفو على مساحة 270 م2 ، والرحمن بقرية البصالى بكوم أمبو على مساحة 200 م2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه.



افتتاح مساجد جديدة



افتتاح مساجد جديدة



افتتاح مساجد جديدة