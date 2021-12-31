أهالى قرية بمنفلوط يشكون عدم وجود بوكس تليفون أرضى.. ورئيس المدينة يرد

كتب - محمود أحمد عطا





وقال القارئ من خلال رسالته لـ"اليوم السابع": "نحن أهالى قرية بنزة قرار قدمنا أكثر من شكوى لتركيب خطوط التليفون الأرضى وكان الرفض بسبب عدم وجود بوكس بالمنطقة، ونحن الآن فى أشد الحاجة للتليفون الأرضى والإنترنت نظرا لمذاكرة الطلاب إلكترونيا". أرسل القارئ مصطفى عبدالرشيد محمود المقيم بشارع النادي الرياضي بقرية بنزة قرار التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط ، شكوى عبر رسائل "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، متضررا فيها من عدم تركيب خطوط التليفون الأرضى بالقرية.وقال القارئ من خلال رسالته لـ"اليوم السابع": "نحن أهالى قرية بنزة قرار قدمنا أكثر من شكوى لتركيب خطوط التليفون الأرضى وكان الرفض بسبب عدم وجود بوكس بالمنطقة، ونحن الآن فى أشد الحاجة للتليفون الأرضى والإنترنت نظرا لمذاكرة الطلاب إلكترونيا".

ومن جهته، أكد المهندس محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات، والجهات المعنية بالأمر، وذلك لبيان أسباب تعطل توصيل التليفونات للمواطن صاحب الشكوى، كما سيجرى التواصل مع المواطن لتحديد مكان الشكوى وملابسات الموضوع والتدخل لحل وإنهاء المشكلة، وفحص عدم وجود بوكسات كونها شكوي عامة من عدد كبير من المواطنين في عدد من قري منفلوط.



تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".