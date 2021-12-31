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أم تستغيث لعلاج طفلتها من ضمور العضلات بالإسكندرية.. والصحة ترد

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:00 ص
أم تستغيث لعلاج طفلتها من ضمور العضلات بالإسكندرية.. والصحة ترد الطفلة
كتب - محمود أحمد عطا - الإسكندرية - أسماء على بدر

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أرسلت أم جنة محمد على من العجمي الكيلو 21 التابعة لمحافظة الإسكندرية، مناشدة بعلاجها، حيث إنها تعاني من شلل دماغي مع تاخر في النمو الحركي والحالة مبدئياً تحتاج لعمل 12 جلسة علاج طبيعي شهرياً.
 
وقالت أم الطفلة: "بنتي مبتقدرش تقف خالص ولا تمشي وكل يوم الحالة بتسوء ده غير العلاج الطبيعى مطلوب نعمل علاج طبيعي يومياً وده للحفاظ على الحالة من التدهور ومدي الحياة ومحتاجة ثلاثة عمليات".
 
أكدت الدكتورة مرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالاسكندرية، أنه جارى التواصل مع الحالة من الإدارة المختصة لمعرفة التفاصيل وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.
 
 
الطفله
الطفله

تقرير الطبي
تقرير الطبي

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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ضمور العضلات

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