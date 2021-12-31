أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من طقس رأس السنة.. إنفوجراف

شهدت محافظات مصر اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار موجة من الطقس السيئ، حيث تساقطت أمطار متفاوتة الشدة في أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



الأرصاد تحذر من طقس رأس السنة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد.