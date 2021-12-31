اليوم السابع
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أمطار غزيرة فى بنى سويف وانقطاع الكهرباء ببعض قرى المحافظة.. لايف

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:18 م
أمطار غزيرة فى بنى سويف وانقطاع الكهرباء ببعض قرى المحافظة.. لايف طقس بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لرصد حالة الطقس بالمحافظة اليوم الجمعة، وشهدت محافظة بنى سويف سقوط الأمطار اليوم الجمعة مع انقطاع التيار الكهربائي عن بعض قرى المحافظة.

من جانبه تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساء اليوم الجمعة، جهود الوحدة المحلية للمدينة العاصمة والأجهزة المعنية ، في التعامل مع ما أسفر عنه موجة الطقس السيئ، حيث تعرضت المحافظة لتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة ببعض المناطق، والذي أدى لتجمعات مياه بعدد من الشوارع على مستوى المدينة.

فيما تواصل الوحدات المحلية جهودها للتعامل الفعال مع الأمطار، وأماكن تجمعات المياه، وذلك بالتنسيق الميداني المستمر مع الجهات ذات الصلة للتعامل الفوري مع أية طوارئ.


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