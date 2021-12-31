أمطار غزيرة فى بنى سويف وانقطاع الكهرباء ببعض قرى المحافظة.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لرصد حالة الطقس بالمحافظة اليوم الجمعة، وشهدت محافظة بنى سويف سقوط الأمطار اليوم الجمعة مع انقطاع التيار الكهربائي عن بعض قرى المحافظة.

من جانبه تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساء اليوم الجمعة، جهود الوحدة المحلية للمدينة العاصمة والأجهزة المعنية ، في التعامل مع ما أسفر عنه موجة الطقس السيئ، حيث تعرضت المحافظة لتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة ببعض المناطق، والذي أدى لتجمعات مياه بعدد من الشوارع على مستوى المدينة.

فيما تواصل الوحدات المحلية جهودها للتعامل الفعال مع الأمطار، وأماكن تجمعات المياه، وذلك بالتنسيق الميداني المستمر مع الجهات ذات الصلة للتعامل الفوري مع أية طوارئ.