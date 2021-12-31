وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" اليوم أن القمة المرتقبة ستعقد خلال الفترة من 26 إلي 28 يونيو المقبل في قصر الماو في جبال الألب البافارية.

ونقل البيان قول المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفين هيبيشترايت :" صمم الشعار نحو مقصود بشكل بسيط ومركز وواضح وأنه يمثل تركيزنا علي الأساسيات ، هذا التركيز يشير إلي برنامج الرئاسة الألمانية ويكمل العنصران ( جي ) و(7 ) بعضهما البعض ويبرزان الثقة في التعاون ويشكلان معا رمزا قويا للتماسك في مجتمع قيم دولي ".

يشار إلي أن مجموعة السبع هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وكندا وأن الاتحاد الأوروبي ممثل في جميع الاجتماعات .