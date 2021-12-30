5 قرارت أثرت بشكل إيجابى فى الحركة السياحية خلال 2021

كتب محمد أسعد

صدر عام 2021 العديد من القرارات التي أثرت بشكل إيجابي على الحركة السياحية في مصر، رغم تأثر صناعة السياحة حول العالم،وجاءت تلك القرارات كنوع من التأكيد على أن المقصد السياحي المصري آمن، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولةالمصرية.

ونستعرض تلك القرارات فى السطور التالية..



١- الانتهاء من تطعيم العاملين بالمنشآت السياحية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

٢- صدور مرسوم من الرئيس الروسى بعودة رحلات الطيران إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلىمدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف الرحلات منذ عام 2015.

٣- زيادة عدد رحلات الطيران الروسى إلى 25 رحلة أسبوعيا.

٤- استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ (توقفت 2015 حتى فبراير 2020 ثم توقفت من مارس 2020).

٥- رفع القيود عن رحلات الطيران المنتظم والعارض من المدن الروسية الراغبة في تشغيل رحلات إلى مصر.