اليوم السابع
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5 قرارت أثرت بشكل إيجابى فى الحركة السياحية خلال 2021

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:00 ص
5 قرارت أثرت بشكل إيجابى فى الحركة السياحية خلال 2021 منتجعات سياحية ـ أرشيفية
كتب محمد أسعد

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صدر عام 2021 العديد من القرارات التي أثرت بشكل إيجابي على الحركة السياحية في مصر، رغم تأثر صناعة السياحة حول العالم،وجاءت تلك القرارات كنوع من التأكيد على أن المقصد السياحي المصري آمن، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولةالمصرية.

 

ونستعرض تلك القرارات فى السطور التالية..
 

١الانتهاء من تطعيم العاملين بالمنشآت السياحية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

 

٢صدور مرسوم من الرئيس الروسى بعودة رحلات الطيران إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلىمدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف الرحلات منذ عام 2015.

 

٣زيادة عدد رحلات الطيران الروسى إلى 25 رحلة أسبوعيا.

 

٤استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ (توقفت 2015 حتى فبراير 2020 ثم توقفت من مارس 2020).

 

٥رفع القيود عن رحلات الطيران المنتظم والعارض من المدن الروسية الراغبة في تشغيل رحلات إلى مصر.


السياحة في مصر

السياحة الروسية

السياحة البريطانية

السياحة والآثار

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