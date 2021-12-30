‏محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة " بـقرى زفتى

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى داخل قرى نهطاي وسنباط وشبراملس وكفر ششتا ، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية "مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية بنهطاي، الوحدة الصحية بنهطاي، مجمع الخدمات الحكومية بسنباط ، مجمع الخدمات الزراعية بسنباط ، مجمع الخدمات الحكومية بشبراملس، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية بشبراملس، المدرسة النموذجية للغات بشبراملس ومحطة الصرف الصحي بشبراملس، ومحطة الصرف الصحي بكفر ششتا".

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 749 مشروع داخل 54 قرية و 88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.