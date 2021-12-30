يا بنت غطى خزامك.. حكاية 50 سنة فن مع حسن ناجى أشهر فنان فولكلور بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر له لقاء خاصاً مع أشهر فنان شعبي تخصص في الفلكلور الواحاتي والتراث الأصيل لواحات الوادي الجديد وهو الفنان حسن ناجى الذي قضي 50 عاما من عمره في العطاء لهذا الفن الأصيل حيث بدأ مسيرته الفنية في سن السادسة من عمره وكان يرافق أشهر فناني ومطربي الواحات الخارجة وانتقل بعد ذلك للعمل في فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة وأصبح مطربها الأول وحقق شهرة كبيرة على مستوى المحافظة وزار عدد كبير من دول العالم برفقة فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة لتقديم فقرات فنية متميزة.

وقدم الفنان حسن ناجى عددا من الفقرات الفنية من تراث الواحات القديمة، ويعرف عنه أن له قدرة كبيرة على الارتجال أثناء الغناء والسرد الفنى الملتزم بالمقامات الفنية الاصيلة وبما لديه من طبقات صوت متفردة جعلته ملكا للموال الشعبى وعميدا للتراث الواحاتى وأصبح علامة بارزة فى تاريخ الفن الواحاتى اسمها حسن ناجى وهو من مواليد عام 1955م بمدينة الخارجة وحاصل على دراسات أزهرية بمعهد ناصر الأزهري اتجه بعدها للغناء الشعبي والفلكلور الواحاتي وتم تعيينه بقصر ثقافة الخارجة حتى أصبح رئيس قسم المسرح والفنون الشعبية وأحيل إلى سن التقاعد وما زال يصدح بصوته المميز فى كافة المناسبات والمحافل الفنية وخاصة العيد القومى للمحافظة وكل مشاركات فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة فى المهرجانات المحلية والدولية.

وقال الفنان حسن ناجى فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إنه بدأ الغناء فى سن السادسة من عمره عندما شارك فى أحد الأفراح بمدينة الخارجة وقام بالغناء للفنان الراحل محمد طه ولفت أنظار الحضور بصورة كبيرة وبعدها كرر مشاركاته بالغناء فى الأفراح حتى انضم لفرقة الفنان الريس على آدم وغنى برفقة نجوم التراث الواحاتى وأبرزهم أحمد إسماعيل نجم الطرب الفلكلورى وابن مركز باريس، وقام بعد ذلك بتكوين فرقة صغيرة لإقامة الأفراح وانضم بعد ذلك لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة وشارك فى كافة الاحتفالات والفعاليات القومية والوطنية وسافر برفقة الفرقة إلى أكثر من 22 دولة، وقام بتمثيل مصر مع الفرقة التى حصلت على جوائز عالمية متعددة.

وأكد ناجى، أنه كثيرا ما حصل على عروض فنية مغرية بالسفر للقاهرة وإقامة الحفلات وإنتاج الألبومات الغنائية والمشاركة فى الأعمال الفنية ولكنه لم يستطع ذلك نظرا لظروفه الأسرية التى تتمثل فى رعايته لوالديه الكفيفين وكان برفقتهما ولا يستطيع الابتعاد عنهما وفضل خدمتهما على السفر واحتراف الغناء واكتفى بالغناء فى نطاق محافظة الوادى الجديد باستثناء المشاركة فى المهرجانات القومية والدولية والتى لم تتجاوز ايام فى فعالياتها.