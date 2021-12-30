وكيل "تعليم كفر الشيخ" يفتتح معارض شتاء دافئ المجانية للأسر الفقيرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالمشاركة المجتمعية من أهالي كفر الشيخ، لمشاركتهم بمعارض شتاء دافئ التي تشهدها عدد من الإدارات التعليمية ومنها إدارة فوه التعليمية وإدارة مطوبس، لتوفير الملابس والسلع الغذائية والبطاطين، مجاناً للأسر الفقيرة.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من مدارس إدارة فوه التعليمية، ومنها مدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية للبنات، ومدرسة فوه الإعدادية للبنات، وناقش الطالبات فيما درسوه من موضوعات، مشيداً بمستوى الطالبات.

وافتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرضي حياة كريمة"شتاء دافئ" بمشاركة مجتمعية بمدرستي الشهيد كريم فؤاد ابوزامل الثانوية بنات مدرسة فوه الإعدادية للبنات، بحضور الدكتور أحمد وعيوع، مدير الإدارة ،وسيد قفشين، وكيل الادارة، ونادية العيسوى، مدير الشؤون المالية والإدارية، وقيادات الادارة، ووجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، كما افتتح معرض التربية الفنية بالمدرسة.

كما افتتح وكيل تعليم كفر الشيخ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوفير الملابس والبطاطين والسلع الغذائية للأسر الفقيرة والطلاب المنتمين لها بإدارة مطوبس التعليمية مجاناً، محذراً من تصوير الطلاب والأسر أثناء اختيارهم للملابس واحتياجاتهم.



توفير ملابس للاسر الفقيرة مجانا



وكيل تعغليم كفر الشيخ يشيد باعمال الطلاب



وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اعمال الطلاب



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس



وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية