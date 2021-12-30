اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:13 م
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وفاة زوجين اختنقا بالغاز فى منزلهما بالفيوم والنيابة تصرح بدفنهما

الخميس، 30 ديسمبر 2021 08:52 م
وفاة زوجين اختنقا بالغاز فى منزلهما بالفيوم والنيابة تصرح بدفنهما إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقى زوجان مصرعهما إثر اختناقهما بالغاز في منزلهما بقرية بني صالح بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثتين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين وتم دفنهما بمقابر القرية.

وكان اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بمصرع زوجين داخل منزلهما بإحدي العزب. وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثتين لزوجين اختنقا من الغاز وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة الذي كشف أنّ الوفاة اختناقاً بسبب كثافة البخار، جراء السخان الغاز. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين.


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وفاة زوجين

الفيوم

محافظة الفيوم

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