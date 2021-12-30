اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تكشف عن موقف انسانى تعرضت له خلال عملها بسفارة روما .. اعرف الحكاية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:54 م
وزيرة الهجرة تكشف عن موقف انسانى تعرضت له خلال عملها بسفارة روما .. اعرف الحكاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أحد أبرز المواقف الإنسانية التي تعرضت لها عندما كانت تعمل في السفارة المصرية بروما، كانت عبارة عن استغاثة من شخص فى مصر يبحث عن حفيدته التى تعيش بالخارج، وكانت فى أحد دور الرعاية بعد وفاة والدتها.
 
وأضافت وزيرة الهجرة، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة  CBC، أنها وقت ذلك وجدت الفتاة فى أحد دور الرعاية ، ووقتها دخلت فى قضية بناء على طلب الجد لإعادة الفتاة لجدها .
 
وتابعت : كنت حلقة الوصل بين الحد والفتاة خاصة وأن الفتاة لا تستطيع التحدث بالعربية وكانت خائفة من العودة لجدها ، لافته إلى أنها تواصلت مع الحكومة الإيطالية لادخالها فى أحد المدارس الإيطالية .
 
وقالت : يوم السفر كان يوم صعب جدا تم وضع الطفلة وعمرها 9 سنوات فى الطائرة وكان موقف صعب جدا ، لافته إلى أنها بعد مرور سنوات فوجئت فى أحد الأمكان كانت تجلس برفقة الدكتورة مايا فوجئت بالفتاة تعمل فى هذا المكان وذهب لها لاحتضانها وكان الموقف مؤثر جدا .
 
وقالت مكرم، إنها تواصلت مع الفتاة تليفونيا وتعمل الآن فى شركة، مؤكدة أنها  تعتبرها كابنتها وتتواصل معها بشكل متواصل .
 
وتحدثت وزيرة الهجرة  خلال اللقاء عن مبادرة "اتكلم عربي"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وكشفت جهود الوزارة التي قامت بها من أجل رصد أبناء الجاليات المصرية في الخارج في محاولة لربطهم ببلدهم مصر وإتقان اللغة العربية، كما كشفت الوزيرة أحد أبرز المواقف الإنسانية التي تعرضت لها عندما كانت تعمل في السفارة المصرية بروما.
 
 وفي فقرة لاحقة، استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان الشاب آدم الشرقاوي، والذي شارك الوزيرة الحوار، وتحدث عن دوره في مبادرة "اتكلم عربي". كما تحدث عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن" وقصة هجرته مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
 

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