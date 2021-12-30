وزارة الدفاع الألمانية تزود الجيش بـ12 ألف جندى لمواجهة كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، نشر 17500 جندى لمواجهة وباء كورونا، حيث تم زيادة عدد الجنود فى هذا اللواء، بزيادة 12 ألف من القوات المسلحة.

ويساعد الجنود على سبيل المثال، في تتبع المخالطين في السلطات الصحية أو بإجراء فحوصات في دور المسنين ودور رعاية المسنين، كما أنهم يساعدون إداريًا في مراكز التطعيم، ويفحصون بطاقات التطعيم ويساعدون فى ملء الاستمارات.

كما ينشط اختصاصيو البوندسوير المدربون طبيًا (مثل المسعفين) أيضًا في مراكز التطعيم والمستشفيات المدنية، ويقدمون الدعم مع الرعاية، وحتى التطعيم من الناحية النظرية.

ويخدم الأطباء بالزي العسكري أيضًا في الجيش الألماني، ولا يختلف التدريب الطبي لأطباء الجيش الألمانى والأطباء المدنيين، حيث يمكن لأطباء البوندسوير تقديم مساعدة شاملة في المقابل وفقًا للمتحدث باسم الخدمة الطبية الألمانية لمؤسسة بيلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيلد يوم الأربعاء: تعديل حصة الكوتا الخاصة بمساعدات كورونا ممكن في أى وقت حسب الحالة، ولهذا السبب تم زيادة الكتيبة في مكافحة كورونا إلى 17500 جندي، ويحتفظ باحتياطي لهذا الغرض يمكن تفعيله على مراحل خلال سبعة إلى 14 يوما.

وأعلنت قيادة المهام الإقليمية للقوات المسلحة الألمانية تحت قيادة العميد أندرياس هيني (55) في برلين، في الواقع ، أن 6506 من القوات المسلحة بالضبط تعمل على جبهة كورونا يوم الأربعاء بعد عيد الميلاد.

ويتم نشر 3200 جندي بشكل نشط حاليًا بشكل مباشر في السلطات الصحية ، والاتصال بأشخاص الاتصال المصابين بكورونا بعد ذلك ، وكذلك يقومون بأعمال إدارية.