واشنطن بوست: بايدن سيؤكد لبوتين أن واشنطن سترد بالعقوبات على أى هجوم ضد أوكرانيا

قال مسئول رفيع فى الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيؤكد لنظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال الاتصال الهاتفى اليوم أن واشنطن سترد بالعقوبات على أي هجوم على أوكرانيا.
وأشار المسؤول حسب "واشنطن بوست" إلى أن بايدن سيؤكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما بالجهود الدبلوماسية، لكن ردها على التدخل اللاحق في أوكرانيا سيشمل العقوبات الاقتصادية وتعزيز قدرات الناتو وتقديم المساعدات لأوكرانيا".
ونقلت الصحيفة عن المسئول قوله: "أعتقد ن الزعيمين يثقان بأن هناك قيمة حقيقية للتواصل المباشر بينهما، ونحن في هذه اللحظة في أزمة مستمرة منذ عدة أسابيع نظرا للحشد العسكرى الروسى".
ومن المقرر أن يجرى الرئيسان بوتين وبايدن ثاني اتصال لهما خلال شهر اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن يبحثا الوضع حول أوكرانيا على خلفية تقديم روسيا لواشنطن وحلف الناتو مقترحاتها للأمن الأوروبي، حيث تطالب موسكو بضمانات أمنية وعدم توسع الناتو شرقا.
يذكرأن، أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، بدء الاتصال الهاتفى المقرر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب بيان سابق للبيت الأبيض، فإن الاتصال بين الزعيمين، والذي جاء بناءً على طلب الرئيس الروسي بوتين، سيبحث التوترات الأخيرة بشأن أوكرانيا على خلفية الحشود الروسية على الحدود، كما سيبحث التمثيل الدبلوماسي بين موسكو وواشنطن.أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، بدء الاتصال الهاتفي المقرر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب بيان سابق للبيت الأبيض، فإن الاتصال بين الزعيمين، والذي جاء بناءً على طلب الرئيس الروسي بوتين، سيبحث التوترات الأخيرة بشأن أوكرانيا على خلفية الحشود الروسية على الحدود، كما سيبحث التمثيل الدبلوماسي بين موسكو وواشنطن.
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