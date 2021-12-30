نائب محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان الحفل الختامى لمعسكر كلية التربية الرياضية

سوهاج محمود مقبول

شهد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الحفل الختامي للمعسكر الدراسي لطلاب الفرقة الأولى لكلية التربية الرياضية بمقر الجامعة، تحت شعار " قوافل التنمية الرياضية حياة كريمة "، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد محمد عبد الله عميد كلية التربية الرياضية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة .

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة لبعض آيات الذكر الحكيم، ثم عرض تقديمي، وبعض الفقرات الفنية والرياضية التي قدمها طلبة الجامعة من كلية التربية الرياضية .

ونقل نائب المحافظ تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للحضور جمعيا وطلبة الجامعة، معربا عن سعادته بالدعوة لحضور هذه المناسبة في ختام المعسكر الطلابي للفرقة الأولى لطلبة الكلية، مؤكدا على أهمية دور الرياضة في تنشئة الشباب، مشيرا ان العقل السليم في الجسم السليم، ودور الجامعة من خلال كلية التربية الرياضية في صقل مهارات الشباب وإكسابهم مهارات جديدة ترفع من قدراتهم الذهنية، مما يساعد على تفوقهم رياضيا وعلميا .

ووجه " القاضي " الشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على الجهد المبذول للارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للطلاب، مؤكدا على أهمية دور الجامعة في التعاون مع المحافظة لدعم المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها سوهاج خلال الفترة الحالية.

واختتم الحفل بتكريم ضيوف الجامعة ورؤساء الأفواج المشاركة، والجهات المعاونة، حيث قام نائب المحافظ ورئيس الجامعة بتقديم درع التميز في الأداء والتفاني في العمل، ودرع التميز العام، ودرع التميز والإبداع لهم .