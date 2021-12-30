موجز الاقتصاد: رئيس البورصة: ارتفاع أعداد المسجلين الجدد بسوق المال إلى 59 ألف بنسبة نمو 132%

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 30-12- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان رئيس البورصة المصرية : ارتفاع أعداد المسجلين الجدد بسوق المال إلى 59 ألف بنسبة نمو 132% ..وكذلك ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة جنيه واحد..وغيرها

رئيس البورصة: ارتفاع أعداد المسجلين الجدد بسوق المال إلى 59 ألف بنسبة نمو 132%



أعلن الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ارتفاع أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية بنسبة نمو 132% ليصل إلى 59 ألف مسجل جديد بسوق المال المصري في عام 2021 منهم 14 ألف بدأوا عملية التداول، مقارنة بإجمالي عدد مسجلين 25.4 ألف خلال عام 2021 منهم 7571 بدأوا عملية التداول.

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 79.23 دولار و76.59دولار للخام الأمريكى



شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ارتفاعا، حيث سجلت 79.23 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.59 دولار للبرميل.

أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة جنيه واحد فقط، ليتحرك الذهب عيار 21 من 788 جنيها إلي 789 جنيها للجرام خلال التداولات، وذلك مع ارتفاع طفيف في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات فوق 1800 دولار وقت صياغة هذه السطور.

التعاون الدولى تصنيف المحفظة الجارية للتمويلات التنموية بـ25.6 مليار دولار



قامت وزارة التعاون الدولي، خلال عام 2021، بتوثيق تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، بكلية لندن للاقتصاد، في حدث دولي نظمته خلال يونيو الماضي، والتي استخدمت فيها منهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بهدف قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها، وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.





7.1 % ارتفاع قيمه ما تم تنفيذه من عمليات الطرق والكبارى والأنفاق عام 2019/2020



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الخميس النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2019 / 2020.





المالية: 530 مليون جنيه متحصلات حملات مكافحة تهرب ضريبى تم سدادها لحظيًا



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبى، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف «الهدر الضريبى»، ومكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين؛

3.8 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية أول 11 شهر من 2021



اعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بلغت 3.8 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 585 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.