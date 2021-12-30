اليوم السابع
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ممثلة الصحة العالمية: مراكز الإصلاح تضمن حياة صحية سليمة للنزلاء خلف الأسوار

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:04 م
ممثلة الصحة العالمية: مراكز الإصلاح تضمن حياة صحية سليمة للنزلاء خلف الأسوار مركز الاصلاح والتأهيل
محمود عبد الراضي

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أكدت الدكتورة نعيمة حسن ممثلة الصحة العالمية في مصر، إن الدولة المصرية لم تكتف بإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية والصحية لكنها ترجمتها على أرض الواقع.

وقالت ممثلة الصحة العالمية، في كلمة لها أثناء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، إن هذه المراكز تضمن حياة صحية سليمة للنزلاء خلف الأسوار، حيث قامت وزارة الداخلية بإنشاء مستشفيات على أحدث طراز ودعمها بالتقنيات الحديثة.

وتابعت: أن هناك اهتماما واضحا وكبيرا بأصحاب الهمم، فضلا عن الترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، خلال احتفالية افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة بدر، أعلن عن غلق 3 سجون بعد انشاء هذا مركز.

وقال اللواء طارق مرزوق، إن القطاع يحرص على تفعيل أوجه الرعاية المجتمعية للنزلاء، حيث يتم إنشاء سجل لكل نزيل تتضمن كل أموره.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن مركز الإصلاح والتأهيل في بدر ترجمة عملية من وزارة الداخليه لاستراتيجية حقوق الانسان بالجمهورية الجديده

 

 


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الصحة العالمية

استراتيجية حقوق الانسان

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