مقتل 8 بينهم طفلان فى إطلاق نار بالمكسيك

كتب محمد جمال

وقال مكتب المدعي العام إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، فتحا النار على منازل في بلدية سيلاو بولاية جواناخواتو، فى وقت متأخر الثلاثاء. وأن من بين القتلى طفلاً يبلغ عاماً واحداً وفتاة فى السادسة عشرة.

يذكرأن، لقى أربعة أشخاص مصرعهم في شمال وسط المكسيك، بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون منزلاً كانت تقام فيه حفلة بمناسبة موسم الأعياد، وأطلقو النار على الحضور.