مقتل 8 بينهم طفلان فى إطلاق نار بالمكسيك

أفادت السلطات المكسيكية، الأربعاء، بسقوط 8 ضحايا على الأقل، بينهم طفلان، فى إطلاق نار بإحدى مناطق وسط البلاد، التى تشهد صراعاً بين عصابات المخدرات، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقال مكتب المدعي العام إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، فتحا النار على منازل في بلدية سيلاو بولاية جواناخواتو، فى وقت متأخر الثلاثاء. وأن من بين القتلى طفلاً يبلغ عاماً واحداً وفتاة فى السادسة عشرة.
يذكرأن، لقى أربعة أشخاص مصرعهم في شمال وسط المكسيك، بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون منزلاً كانت تقام فيه حفلة بمناسبة موسم الأعياد، وأطلقو النار على الحضور.
وذكرت صحيفة (مكسيكو نيوز ديلي) المكسيكية أن النيابة في ولاية جواناخواتو قالت إن رجلين آخرين أصيبا في إطلاق النار.
ولم ترد معلومات فورية عن دافع محتمل للهجوم.
يشار إلى أن عصابة خاليسكو للمخدرات تقاتل للسيطرة على الأراضي في جواناخواتو من العصابات المحلية. وتعتبر جواناخواتو ولاية زراعية وصناعية بها أكبر عدد من جرائم القتل في المكسيك.
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