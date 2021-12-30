مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" والعثور على 23 وكراً شمال شرقى العراق

بغداد أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش والعثور على 23 وكراً للإرهابيين ضمن العملية الأمنية فى سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شمال شرقى البلاد.

وقالت الخلية - فى بيان أوردته لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قيادة العمليات المشتركة والقطاعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى بإسناد جوى أطلقت عملية أمنية لتفتيش السلسلة الجبلية فى حمرين على مدار الثلاثة أيام الماضية واشتركت فيها قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة وقوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبى ومن عدة محاور وبإسناد جوي".

وأضاف البيان أن هذه العملية والتى تم من خلالها تنفيذ 14 ضربة جوية من قبل قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F16 وطائرات L - 159 ، أسفرت عن مقتل 5 من عناصر من داعش الإرهابى والعثور على جثتين لمخطوفين، فضلا عن العثور على 23 وكراً للإرهابيين و13 عبوة ناسفة ورشاشة "فيفتى كال" و7 رشاشات أحادية 7 م ، و6 بنادق AK ، وبندقية M16 ، وقاذفة RBG7 ، و3 قنابل هاون مختلفة الأنواع وبندقتى صيد ومسطرة تفجير وحزام ناسف ومولدتى كهرباء وجهاز لاسلكى وكمية من العتاد و4 دراجات نارية.